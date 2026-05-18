Judo – Thomas Sassi medaglia di bronzo al campionato italiano juniores

Grande soddisfazione per il campione piacentino Thomas Sassi, che conquista uno splendido bronzo nella categoria -60 kg al Campionato Italiano Juniores A1 di judo 2026.
Dopo aver dominato tutti gli incontri, dimostrando di essere tra i più forti della categoria, Thomas ha cercato fino all’ultimo il punto spettacolare invece di amministrare il vantaggio che manteneva a soli 50 secondi dal termine. Una leggerezza che gli è costata la finale per l’oro, lasciandogli comunque una meritatissima medaglia di bronzo.
Una prestazione di altissimo livello che conferma ancora una volta il valore dell’atleta cresciuto nella società piacentina Judo Shiai, realtà da anni sinonimo di eccellenza nel judo e nella lotta, sempre protagonista sui podi italiani.
Complimenti a Thomas per il grande risultato e per aver rappresentato con orgoglio Piacenza e i colori della sua società sportiva.