L’alleanza educativa nello sport, corso di formazione con Cattolica e Diocesi: tra gli ospiti Beppe Bergomi, Galassi e Dallavalle

«L’ha detto il Mister». Quante volte, a bordo campo, questa frase ha chiuso una discussione. Ma che cosa rende davvero credibile un allenatore? E il genitore che urla dalla tribuna è una risorsa o un problema? Meglio vincere, a ogni costo e subito, o ricordarsi che dietro la maglia c’è un ragazzo, con i suoi talenti e le sue fragilità?

Sono le domande da cui parte Al centro la persona.L’alleanza educativa nello sport, il corso che l’Università Cattolica e la Diocesi di Piacenza-Bobbio dedicano a chi vive lo sport accanto ai giovani.

Si comincia lunedì 16 novembre alle 20.45 nella sede dell’Ateneo di via Emilia Parmense 84 a Piacenza, con la serata inaugurale “Lo sport: vita in abbondanza”. Dopo l’introduzione del Vescovo Adriano Cevolotto interverranno don Alessio Albertini, ex consulente ecclesiastico nazionale del CSI, e Alberto Tagliapietra, fondatore dell’associazione “Atleti al tuo fianco”.

Il percorso è pensato per allenatori, dirigenti sportivi, arbitri, insegnanti e genitori, cioè per tutti gli adulti che, con ruoli diversi e a volte in tensione tra loro, stanno dalla stessa parte: quella dei ragazzi. L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza della responsabilità educativa che lo sport porta con sé, offrendo spunti e strumenti per rafforzare competenze fondamentali come empatia, coinvolgimento, flessibilità, responsabilità, problem solving e leadership, con particolare attenzione alle dimensioni cognitiva, emotiva e relazionale.

A rendere unico il percorso è la formula: a ogni appuntamento più voci a confronto sullo stesso tema, per unire l’esperienza di chi vive il campo ogni giorno e lo sguardo di chi lo studia.

Dopo l’incontro inaugurale, sei lunedì di approfondimento, sempre alle 20.45:

30 novembre , “L’ha detto il Mister”: autorevolezza, credibilità e leadership, con Andrea Chiappella (Entella Calcio) e Francesco Casolo (Università Cattolica).

, “L’ha detto il Mister”: autorevolezza, credibilità e leadership, con (Entella Calcio) e (Università Cattolica). 14 dicembre , “I genitori: risorsa o problema?”, con Andrea Di Cintio , allenatore dell’Atalanta Under 15, e Lucia Castelli , psicopedagogista del settore giovanile nerazzurro.

, “I genitori: risorsa o problema?”, con , allenatore dell’Atalanta Under 15, e , psicopedagogista del settore giovanile nerazzurro. 11 gennaio , “Non sempre si può vincere”: educare alla sconfitta, con Beppe Bergomi e lo psicologo dello sport Michele Bisagni .

, “Non sempre si può vincere”: educare alla sconfitta, con e lo psicologo dello sport . 25 gennaio , “Sport e diversità: davvero lo sport unisce?”, con Matteo Soragna , ex olimpionico di basket e promotore del Baskin, e Chiara D’Angelo (Università Cattolica).

, “Sport e diversità: davvero lo sport unisce?”, con , ex olimpionico di basket e promotore del Baskin, e (Università Cattolica). 8 febbraio , “La squadra, il Team, il singolo: un equilibrio possibile”, con Carlo Rivetti e Davide Caliaro (Modena Calcio) e Pierpaolo Triani (Università Cattolica).

, “La squadra, il Team, il singolo: un equilibrio possibile”, con e (Modena Calcio) e (Università Cattolica). 22 febbraio, “Sport e alimentazione”, con lo chef due stelle Michelin Davide Oldani, il pallavolista Gianluca Galassi (Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza) e il triplista Andrea Dallavalle.

Il corso è patrocinato dal CONI ed è realizzato in collaborazione con la Diocesi di Piacenza-Bobbio, con il contributo di Gruppo Allied e il supporto della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Per chi allena, dirige, arbitra, insegna o semplicemente accompagna un figlio in palestra, sono sette serate per tornare a casa con qualche risposta in più e con la voglia di fare davvero squadra.

Per iscrizioni, scrivere entro il 12 novembre a: formazione.permanente-pc@unicatt.it