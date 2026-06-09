Chiedono l’elemosina nello stesso parcheggio e scatta la lite, uno minaccia i carabinieri: denunciato

A Piacenza un 30enne sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. Una lite scoppiata nel parcheggio di un supermercato di via Della Conciliazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piacenza.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la segnalazione alla Centrale Operativa riguardava la presenza di due cittadini stranieri che stavano creando disturbo agli avventori del punto vendita. Alla base del diverbio vi sarebbe stata una contesa legata alla permanenza nel parcheggio: uno dei due uomini avrebbe riferito che entrambi si trovavano nell’area per chiedere l’elemosina e che il litigio sarebbe nato proprio per stabilire chi dovesse occupare quel luogo.

Giunti sul posto, i carabinieri del Radiomobile hanno identificato i presenti. Uno dei due, un 30enne, cittadino pakistano residente a Piacenza, è apparso in evidente stato di alterazione alcolica, con atteggiamento barcollante e poco collaborativo.

L’uomo, avrebbe iniziato a rivolgere frasi offensive e provocatorie nei confronti dei militari anche in lingua madre ed in inglese, rifiutandosi di seguire le indicazioni ricevute e continuando a creare tensione anche alla presenza di clienti e passanti.

Dopo essere stato accompagnato presso il comando di via Beverora per gli accertamenti, il giovane 30enne avrebbe proseguito nella condotta ostile, rivolgendo ulteriori minacce e insulti ai carabinieri.

Al termine delle verifiche, è stato sanzionato per ubriachezza molesta e denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

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