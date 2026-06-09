Campagna per dotare Piacenza di un drone da soccorso avanzato, Arbasi: “In pochi minuti si potrebbero risolvere diverse situazioni” – AUDIO

Parte da Piacenza la campagna per dotare il territorio di un drone da soccorso avanzato, Arbasi: “In pochi minuti si potrebbero risolvere diverse situazioni”.

Nelle emergenze e nella ricerca di persone disperse, il fattore tempo fa la differenza tra la vita e la morte. Per ridurre drasticamente i tempi di intervento e perlustrazione in zone impervie o durante le ore notturne, Alessandro Arbasi, pilota di APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) regolarmente iscritto all’albo nazionale Piloti Ricerca e Soccorso, ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma GoFundMe.

Questo progetto nasce qualche anno fa innanzitutto per curiosità e dall’idea di utilizzare i droni anche per fare del bene. La lampadina mi è scattata durante la ricerca di un animale scomparso, pensando che se avessi avuto uno strumento adatto alle ricerche, e ai soccorsi, sicuramente in pochi minuti avrei potuto fare qualcosa. Si tratta di una situazione che si potrebbe poi applicare anche alla ricerca di persone dispersi e in altri casi.

L’obiettivo è raccogliere 6.500 euro, cifra necessaria per l’acquisto di un mezzo altamente professionale dotato di termocamera ad alta risoluzione. Questo strumento permette di individuare il calore del corpo umano anche nel buio totale, attraverso la fitta vegetazione o in condizioni meteorologiche avverse.

Un drone termico può ispezionare in pochi minuti un’area che richiederebbe ore a decine di soccorritori a terra. Il mio obiettivo è mettere a disposizione della comunità e delle autorità competenti uno strumento che possa letteralmente salvare delle vite. È un servizio di volontariato e supporto tecnico per il quale metto a disposizione le mie competenze, ma ho bisogno dell’aiuto del territorio per acquistare l’attrezzatura.

La raccolta fondi, che mira a coinvolgere cittadini, associazioni e imprese locali, coprirà l’acquisto del drone, delle batterie di ricambio (fondamentali per garantire continuità di volo durante le emergenze) e delle attrezzature accessorie per operare in sicurezza.

Chiunque desideri contribuire a questa iniziativa salvavita – chiude Arbasi su radio Sound – può effettuare una donazione sicura tramite la pagina ufficiale: https://gofund.me/7372e2620. Anche la sola condivisione del link sui propri canali social rappresenta un aiuto concreto per raggiungere l’obiettivo e rendere il nostro territorio un luogo più sicuro per tutti.

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