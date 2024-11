Successo per Fratelli d’Italia: “Siamo primo partito sia in provincia che in città, frutto di un grande lavoro” – AUDIO

Fratelli d’Italia guida la vittoria del centrodestra a Piacenza. Vittoria che però si scontra con la vittoria del centrosinistra alle elezioni Regionali. Filippo Bertolini commenta così il voto.

“Intanto facciamo gli auguri di buon lavoro e i complimenti a Michele del Pasquale che sarà comunque il presidente di tutti. C’è un po’ di amarezza perché non riusciamo a ribaltare il risultato di questa regione che vede uno zoccolo duro della sinistra che personalmente trovo ingiustificato ma l’elezione del popolo è sempre quella che va rispettata. Grande soddisfazione per Fratelli d’Italia in provincia, siamo primo partito sia in provincia che in città, frutto di un grande lavoro che mettiamo sul campo tutti i giorni e quindi non possiamo che essere soddisfatti per questo”.

Una delle vostre forze è che siete uniti rispetto agli avversari?

“Guardi, non lo so, sono abituato a guardare a casa mia. Noi siamo uniti, gli avversari non lo so se lo sono o se non lo sono. Noi siamo un partito che quando ha qualcosa da dire se lo dice tra le mura domestiche, risolve le questioni ed è sempre compatto”.