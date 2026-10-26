Piacenza capitale mondiale dell’udito, arrivano gli specialisti da tutti i continenti

Il 27 e 28 ottobre Palazzo Gotico ospita il meeting internazionale Hearring: un centinaio di esperti dei principali centri di eccellenza si confrontano sul futuro delle cure per la sordità. L’incontro organizzato dall’équipe di Domenico Cuda

Meeting Hearring a Piacenza: due giorni dedicati alle cure per la sordità

Per due giorni Piacenza diventa capitale mondiale dell’udito. Martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, Palazzo Gotico ospita il meeting annuale di Hearring, il network internazionale che riunisce alcuni dei più prestigiosi centri clinici e di ricerca specializzati nella cura della sordità e negli impianti uditivi.

Cento esperti e cinquanta centri di eccellenza a Palazzo Gotico

Un centinaio di professionisti, tra chirurghi, audiologi e ricercatori, provenienti da tutti i continenti e in rappresentanza di circa cinquanta centri di eccellenza, si ritrovano a Piacenza per condividere esperienze, risultati scientifici e innovazioni tecnologiche, con un obiettivo comune: migliorare le possibilità di cura e la qualità della vita delle persone con problemi di udito.

L’Otorinolaringoiatria dell’Ausl di Piacenza organizza l’incontro con Domenico Cuda

La scelta di Piacenza come sede dell’appuntamento rappresenta un importante riconoscimento internazionale per l’Otorinolaringoiatria dell’Azienda Usl, diretta da Domenico Cuda, che ospita e organizza l’incontro.

Il meeting viene infatti assegnato dal Board di Hearring attraverso una selezione che valorizza il profilo scientifico, i risultati clinici e il contributo alla ricerca dei centri candidati.

Hearring, la rete internazionale per la ricerca e gli impianti uditivi

Hearring è una rete internazionale indipendente che mette in collegamento strutture altamente specializzate nel recupero dell’udito.

La sua forza è un modello di collaborazione fondato sulla condivisione delle conoscenze, sul confronto delle esperienze cliniche e sulla ricerca multicentrica, che negli anni ha contribuito alla produzione di pubblicazioni scientifiche e alla definizione di standard condivisi per migliorare l’assistenza ai pazienti.