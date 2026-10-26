Comunità alloggio Giacomo da Pecorara, oltre 5 mila euro da associazioni e pro loco di Alta Val Tidone

“E’ il frutto di un anno di intenso impegno e di tanta passione messi al servizio della comunità di Alta Val Tidone che con gioia doniamo alla comunità alloggio Giacomo da Pecorara, presidio fondamentale per l’intera valle”. Con questa dedica le Pro Loco e le associazioni del comune di Alta Val Tidone hanno deciso di devolvere cinquemila duecento euro, frutto degli incassi delle decine di eventi organizzati nel corso dell’anno, a una delle realtà socioassistenziali del territorio. “E’ ormai una piacevole tradizione che mi rende ancora più orgoglioso di rappresentare a livello istituzionale questa meravigliosa comunità – ha commentato il Sindaco Franco Albertini – Il volontariato delle donne e degli uomini delle Pro Loco e delle associazioni è un insostituibile motore che permette di realizzare tante iniziative sia ludiche e di intrattenimento sia di servizio che un Comune, da solo, non sarebbe in grado di fare”.

La simbolica consegna è avvenuta nel corso della festa dell’anolino, organizzata dalla Pro Loco di Strà-Trevozzo, che anche quest’anno ha registrato il tutto esaurito nelle due giornate. La manifestazione, che come ha ricordato il presidente Luca Cassi, “è in continua crescita e richiama ospiti da diverse parti della provincia, è un momento di incontro che ci permette di ringraziare tutti i volontari di tutte le associazioni che ogni anno con passione e impegno animano questo territorio e supportano la comunità”.

I rappresentanti della decina di Pro Loco e associazioni del territorio hanno quindi consegnato l’assegno nelle mani del Sindaco Franco Albertini, presente alla rassegna insieme al consigliere delegato alle associazioni Carlo Fontana. “L’impegno come amministratori – hanno detto Albertini e Fontana – è e sarà sempre quello di agevolare e sostenere l’impegno dei nostri volontari, a cui rivolgiamo di cuore il nostro ringraziamento a nome di tutta la comunità di Alta Val Tidone”.