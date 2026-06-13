Enea Colombi guarda al futuro, c’è il cinema dietro l’angolo del giovane regista piacentino premiato al Videoclip Italia Awards – AUDIO

Enea Colombi guarda al futuro, c’è il cinema dietro l’angolo del giovane regista piacentino che recentemente si è aggiudicato 3 premi ai Videoclip Italia Awards

Ospite di Radio Sound Colombi spiega che ha iniziato a fare questo lavoro proprio sognando di arrivare al grande schermo. Ovviamente è una cosa molto molto difficile, per la quale ci vuole tantissimo impegno, e ho iniziato la mia carriera partendo dai videoclip. Nel 2022-23 ho fatto il mio primo progetto narrativo, un cortometraggio tra l’altro ho girato tra Piacenza e Pavia. Ad oggi sono in scrittura per un lungometraggio, che speriamo prima o poi veda la luce.

Colombi è stato premiato come Regista dell’anno, Miglior montaggio per il videoclip della canzone Solo 2 di Ceri Wax, e il Premio della giuria studentesca per il videoclip de La mia parola di Shablo con Gué, Joshua e Tormento. Erano state in tutto otto le nominations da parte della giuria internazionale di esperti (su 23 premi totali).

Nato a Castel San Giovanni ha sempre un occhio attento per il suo territorio. Piacenza è sempre stato un palcoscenico che ho utilizzato e che ho sempre esportato anche all’estero. Anzi, la maggior parte dei miei progetti sono stati girati proprio in città o provincia, è una cosa che si sa pochissimo. In particolare ne cito uno, il videoclip di Ovunque sarai di Irama girato anche a Podenzano.

Ci sono angoli del territorio ancora da scoprire per le tue immagini?

In verità li ho scoperti bene o male tutti.In particolare mi hanno sempre molto affascinato i paesaggi naturali,specialmente lungo le rive del Po, dove ho girato tantissimi progetti. Tra l’altro ho girato proprio recentemente una campagna per Nike, dove ho esplorato questi luoghi lasciati a se stessi nella nostra provincia. Il nostro territorio mi ha sempre affascinato molto.

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