Giornata di incidenti nel Piacentino: due schianti auto-moto, ciclista cade a Gazzola e viene recuperato dal soccorso alpino

Giornata particolarmente intensa sul fronte degli incidenti nel Piacentino, con diversi interventi di soccorso che hanno coinvolto motociclisti e un ciclista.

Il primo incidente si è verificato in città, in via Manfredi, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 60 anni, trasportato all’ospedale con diversi traumi.

Poco dopo un altro incidente si è verificato a Cernusca di Travo, lungo la Statale 45. Qui si sono scontrate un’auto, sulla quale viaggiavano una madre con il figlio, e una moto. Anche in questo caso il motociclista è rimasto ferito in modo più serio rispetto agli occupanti dell’auto. Tutti e tre i coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Piacenza per le cure del caso.

Intervento di soccorso anche in località Lanera, nel comune di Gazzola, dove un uomo è rimasto ferito dopo una caduta in mountain bike lungo un sentiero.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, una volta raggiunto il ciclista e valutata la dinamica dell’incidente, hanno constatato la presenza di ferite a un braccio, a un ginocchio e alla testa. Considerata la situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso di Parma.

Poiché il ferito si trovava nelle vicinanze del sentiero, non è stato necessario utilizzare tecniche alpinistiche di recupero. I soccorritori hanno immobilizzato e posizionato il ciclista sulla barella, trasportandolo fino al punto di atterraggio dell’elicottero, giunto in un’area poco distante.

Affidato all’équipe sanitaria di EliParma, l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Parma per accertamenti e cure. Sul posto era presente anche un equipaggio della Croce Rossa di Agazzano.

Una giornata che conferma l’intensa attività dei soccorsi sul territorio, impegnati in più interventi nel giro di poche ore.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy