Eroi del nostro ieri, presentazione del libro di Mauro Molinaroli il 21 settembre al PalabancaEventi

“Eroi del nostro ieri” è il titolo dell’ultima fatica editoriale di Mauro Molinaroli che verrà presentata lunedì 21 settembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini), per iniziativa della Banca di Piacenza con l’intervento dell’autore in dialogo con il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi, con i giornalisti Paolo Gentilotti e Giorgio Lambri e con gli ex giocatori del Piacenza Stefano Maccoppi, Daniele Moretti e Felice Secondini.

Nelle pagine dell’opera del giornalista e scrittore piacentino vengono raccontate le storie di ex calciatori del Piace abbracciando trent’anni di vita della società biancorossa (dal 1975 al 2005).

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).