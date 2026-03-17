Evasione fiscale per oltre 150 mila euro e lavoratori in nero, nei guai un ristoratore piacentino

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Piacenza proseguono nella costante attività di controllo economico del territorio, con particolare attenzione ai settori del sommerso d’azienda e da lavoro.

Nell’ambito di autonoma attività info-investigativa, effettuata con l’ausilio delle evidenze informative traenti dalle banche dati in uso al Corpo e i riscontri sul territorio, i finanzieri del Gruppo di Piacenza hanno individuato un soggetto economico operante nel settore della somministrazione di alimenti e bevande che presentava evidenti profili di rischio sia di natura fiscale che giuslavoristica.

I militari hanno così avviato un intervento nei confronti del ristoratore, specializzato in pietanze da asporto, situato in una zona molto frequentata dai giovani in ambito cittadino.

Gli accertamenti posti in essere dalle Fiamme Gialle hanno permesso di rilevare nei confronti dell’esercente violazioni per l’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle Imposte dirette e sul valore aggiunto per gli anni 2022 e 2023, sottraendo al Fisco ricavi soggetti a tassazione per un importo complessivo di circa 150.000 euro.

Contestualmente venivano contestate irregolarità in materia di lavoro nero o irregolare. In particolare venivano approfondite le posizioni di 5 lavoratori, di cui 4 privi di regolare contratto mentre il quinto presentava difformità contributive rispetto al lavoro effettuato, per un imponibile evaso di circa 25000 euro, pari all’ammontare dei pagamenti ricostruiti ed elargiti in nero ai dipendenti.

L’operazione delle Fiamme Gialle testimonia la costante azione del Corpo non solo a contrasto dei fenomeni evasivi ma anche in relazione al sommerso da lavoro che arreca danni all’intero sistema economico nazionale perché sottrae risorse all’Erario, mina gli interessi dei lavoratori, spesso sfruttati, e compromette la leale e sana competizione tra imprese.

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