Morfasso da giorni senza connessione internet: “Pesanti disagi e danni per privati e aziende”

“Da diversi giorni a Morfasso gli utenti collegati alla rete Eolo sono completamente senza connessione internet, con disagi che stanno diventando sempre più pesanti, soprattutto per le attività economiche del territorio”. Lo segnalano i residenti stessi, in primis Gian Francesco Tiramani.

La mancanza di connettività sta infatti creando seri problemi alle aziende locali, molte delle quali dipendono dalla rete per le proprie operazioni quotidiane.

“La società aveva comunicato nella giornata di domenica la presenza di un problema tecnico diffuso, assicurando che la situazione sarebbe stata risolta entro 24 ore. Tuttavia, a distanza di giorni, la rete risulta ancora non funzionante, aumentando il malcontento tra gli utenti”, spiega Tiramani.

“A peggiorare ulteriormente la situazione, l’impossibilità di contattare il servizio di assistenza tecnica, che risulta irraggiungibile, lasciando cittadini e imprese senza informazioni certe sui tempi di ripristino”.

Cresce quindi la preoccupazione a Morfasso, dove si attende un intervento rapido per riportare la normalità e ristabilire un servizio ormai indispensabile.

Il sindaco Calestani si sta interessando alla cosa.

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