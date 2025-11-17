Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 23 novembre 2025

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 23 novembre 2025 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.
Lunedì 17 novembre
“Le grandi ipocrisie sul clima”. Questo il titolo del volume edito da Solferino e scritto da Roger Abravanel e Luca D’Agnese (prefazione di Francesco Starace), presentato alle 18 a Piacenza al PalabancaEventi.
Martedì 18 novembre
Fiera di Codogno.
Mercoledì 19 novembre
Fiera di Codogno.
Giovedì 20 novembre
Alle 21 al teatro Filodrammatici è in programma uno spettacolo basato sul pluripremiato podcast di Masiar Pasquali – “Il buco. Pionieri dell’eroina”.
“Il sito archeologico di San Salvatore di Tolla e l’antica abbazia”, è il titolo dell’incontro in programma giovedì 20 novembre, ore 17.30 all’Archivio di Stato di Piacenza.
Venerdì 21 novembre
Sabato 22 novembre
Natale a Piacenza dal 22 novembre al 24 dicembre (nella foto). Inaugurazione e accensione dell’albero sabato 22 novembre con l’animazione di Radio Sound.
Fiera dei Vini 2025 a Piacenza Expo.
Alle ore 20.30, XNL Piacenza ospita la proiezione di Portobello (episodi 1 e 2) di Marco Bellocchio, seguita da un incontro-dibattito con il regista, il Maestro Bellocchio e Fabrizio Gifuni, l’attore che nella serie interpreta Enzo Tortora.
Domenica 23 novembre
Fiera dei Vini 2025 a Piacenza Expo.
“Cosa non si può dire” in calendario al Municipale di Piacenza alle ore 20.45.
Il Museo Collezione Mazzolini celebra i dieci anni dalla sua inaugurazione con una giornata di Open Day.
Appuntamenti, festival e stagioni teatrali
Natale a Piacenza dal 22 novembre al 24 dicembre.
Il Natale a Grazzano Visconti fino al 6 gennaio 2026.
Lunedì show al Bingo di Piacenza fino al 24 novembre
“Rido Sogno e Volo”, rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo a Piacenza fino al 29 marzo 2026.
Celebrazioni per il quarto centenario di fondazione della Congregazione della Missione di San Vincenzo de’ Paoli fino a marzo 2026.
Stagione teatrale 2025/26 del Teatro Duse di Cortemaggiore.
Mostre
XNL Arte presenta “Manifesto” fino al 25 novembre 2025.
Mostra Manifesto di Julian Rosefeldt, ciclo di incontri aperti al pubblico e visite guidate dal 6 al 23 novembre.
Alla Galleria Rosso Tiziano la Mostra Lo specchio del cielo dal 25 ottobre al 22 novembre.