Il Museo Collezione Mazzolini a Bobbio celebra i suoi 10 anni il 23 novembre

Domenica 23 novembre 2025, il Museo Collezione Mazzolini celebra i dieci anni dalla sua inaugurazione con una giornata di Open Day aperta a tutti, dedicata all’arte, alla condivisione e alla comunità che in questi anni ha sostenuto il museo.
Il Museo Collezione Mazzolini, ospitato negli spazi del Monastero di San Colombano a Bobbio, è stato inaugurato il 23 novembre 2015 grazie alla donazione di 899 opere d’arte moderna e contemporanea effettuata nel 2005 da Domenica Rosa Mazzolini alla Diocesi di Piacenza-Bobbio.
La collezione, una delle più importanti raccolte d’arte del Novecento in Emilia-Romagna, comprende opere di artisti come Giorgio De Chirico, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Carlo Carrà, Enrico Baj, Aligi Sassu e molti altri.
Durante l’Open Day, il museo sarà aperto gratuitamente dalle ore 11:00 alle 16:00, offrendo l’occasione di visitare la collezione permanente e gli spazi didattici.
Alle ore 14:00 è prevista una visita tematica che guiderà i visitatori alla scoperta delle figure femminili legate alla collezione.
L’ingresso sarà gratuito, ma sarà possibile lasciare un’offerta libera destinata a sostenere le future attività e iniziative del museo.
Chi vorrà contribuire riceverà una cartolina del bookshop come piccolo omaggio di ringraziamento.
Durante la giornata, nell’aula didattica saranno disponibili i materiali creativi del museo, per permettere ai bambini di sperimentare attività artistiche e laboratoriali in autonomia o insieme ai genitori.
L’iniziativa è promossa da Cooltour Soc. Coop., ente gestore del museo, con l’obiettivo di valorizzare l’arte del Novecento e di mantenere vivo il dialogo tra patrimonio, territorio e comunità.