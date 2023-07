Opera? Renzo Ruggieri, Paola Gassman e Ugo Pagliai a Santa Chiara il 23 luglio. Aperta la prevendita

Opera? Renzo Ruggieri Orchestra, Paola Gassman e Ugo Pagliai in scena a Santa Chiara domenica 23 luglio alle ore 21 all’interno della rassegna Piacenza Summer Cult. Aperta la prevendita su Ticketone o presso la biglietteria degli Amici della Lirica di Piacenza.

Opera?

E’ un Jazz Musical Story. Una forma musicale già utilizzata nelle produzioni di Renzo Ruggieri che permette al pubblico di immergersi in una storia avvincente senza mai perdere di vista la magia della musica eseguita dal vivo.

Tre episodi da opere celeberrime: Tosca, La Traviata, Il Barbiere di Siviglia e tre personaggi amati: Figaro, Alfredo e Tosca. I protagonisti si relazionano tra di loro al fine di narrare una nuova storia, la quale viene interpretata a canovaccio dagli attori in scena durante le pause tra un brano e l’altro.

La musica jazz dell’orchestra è completamente originale (come del resto la storia) ma fortemente legata all’italianità e al carattere della vicenda appena espressa.

Durante la recitazione, che avviene fra un brano e l’altro, Ruggieri improvvisa utilizzando cellule e melodie dalle opere famose.

NON PENSO, NON SONO!



Quando i protagonisti di OPERA? reagiscono istintivamente, le loro esistenze sfociano in eventi imprevisti, nei quali inevitabilmente subiscono il loro ruolo, ecco la ragione dei due finali della storia. OPERA? viene presentata come una critica al male del nostro secolo, in cui l’eccesso di informazioni porta a “decisioni non decise”.

