Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 3 marzo 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 3 marzo 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Martedì 27 febbraio

“LA SIGNORA DEL MARTEDÌ”, in scena al Teatro Municipale di Piacenza alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2023/2024.

Mercoledì 28 febbraio

“LA SIGNORA DEL MARTEDÌ”, in scena al Teatro Municipale di Piacenza alle ore 21 per la Stagione di Prosa 2023/2024.

Giovedì 29 febbraio

I Giovedì dell’archiovio: alle ore 17,30 presso l’Archivio di Stato a Piacenza è in programma “MARILENA MASSARINI racconta…”.

Venerdì 01 marzo

Alle ore 21 al Teatro Politeama va in scena “Queen Mania Rhapsody“, la favola musicale dei Queen e di Freddy Mercury.

Apimell, Seminat e Buon Vivere a Piacenza Expo. (Nella foto).

Alle ore 18 torna l’alpino fisarmonicista per un incontro fra giovani e anziani alla Casa Accoglienza Don Venturini.

Alle ore 21 al Teatro President va in scena “L’é finì cma la g’äva d’andä” (titolo originale “La burdela incaieda” di Bruno Marescalchi) commedia brillante in tre atti in vernacolo piacentino.

Sabato 02 marzo

Apimell, Seminat e Buon Vivere a Piacenza Expo. (Nella foto).

Al Teatro Verdi di Fiorenzuola va in scena lo spettacolo “Cassandra o l’inganno”. Inizio alle ore 20.45.

Alle ore 21 al Teatro President va in scena “L’é finì cma la g’äva d’andä” (titolo originale “La burdela incaieda” di Bruno Marescalchi) commedia brillante in tre atti in vernacolo piacentino.

Alle 21.15 alla Sala degli Arazzi c/o Galleria Alberoni concerto di Steve Coleman and Five Elements per il Piacenza Jazz Fest.

Domenica 03 marzo

Apimell, Seminat e Buon Vivere a Piacenza Expo. (Nella foto).

Alle ore 16 al teatro “Don Bosco” va in scena la commedia in dialetto al Teatro Don Bosco con la compagnia Gari-Battini per i bambini di Luna Stellata e Stella del Mattino.

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Montiamo la tenda e smontiamo le guerre, iniziative per la pace a Piacenza in Piazza Mercanti fino all’11 marzo 2024.

Mostre

“I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, tele del Settecento di Ilario Mercanti in mostra fino al 7 aprile 2024 Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

“Sui passi della violenza”, la mostra itinerante fa tappa a Carpaneto fino al 2 marzo.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

“Teatro e Oltre”, spettacoli sul palco del San Matteo fino al 9 giugno 2024.

Teatro Danza 2024.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore fino al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.