Ex Manifattura Tabacchi, Pd: “Il Comune ha firmato la convenzione, grazie a Paola De Micheli per aver creato le giuste condizioni”

“Ci giunge notizia che il Comune di Piacenza ha firmato la Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims). Atto propedeutico all’avvio dei lavori nell’area ex Manifattura Tabacchi dell’ Infrangibile”, annuncia il Segretario provinciale del Pd Carlo Berra.

“Ringraziamo l’on. Paola De Micheli per aver sollevato il problema ed aver creato le condizioni per una positiva conclusione dell’iter. Se non si fosse proceduto alla firma dell’accordo entro il 31 di marzo Piacenza avrebbe perso il finanziamento di 11 milioni per la realizzazione di nuovi alloggi sociali e, più complessivamente, per un progetto di rigenerazione urbana che prevede un parco e servizi per la comunità. Un progetto voluto dalle Giunte di centrosinistra – conclude Berra – e che l’attuale Amministrazione ha ereditato”.