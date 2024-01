Lanciano un petardo in chiesa e fuggono. Inquietante e grave episodio ieri pomeriggio in Duomo. Tutto è accaduto durante la messa pomeridiana presieduta dal vescovo Adriano Cevolotto. Tutti i presenti erano rivolti verso l’altare quando alle spalle sono stati sorpresi da un piccolo boato che ha creato il panico tra i fedeli. Qualcuno è corso all’esterno nel tentativo di intercettare i fuggitivi ma gli autori del gesto avevano già fatto perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso.