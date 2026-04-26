Volley, Serie D – River cade nell’ultima gara di regular season contro Sport Club Parma

Netta sconfitta per la formazione del RIVER DECALACQUE che, nell’ultima partita della regular-season, cade per mano della formazione ducale dello SPORT CLUB PARMA, la quale, grazie a questa vittoria, accede alla “lotteria” dei playoff. Troppo diverse le motivazioni pre-partita, con le padrone di casa già sicure da alcune settimane di proseguire la loro avventura, mentre le ospiti necessitavano di una vittoria da tre punti per avere accesso alla fase post-season, tuttavia la prestazione offerta dal RIVER è stata nettamente inferiore al loro standard abituale.
Una prestazione decisamente sottotono che non vanifica l’ottima stagione delle ragazze del presidente Tiboni; ora non resta che aspettare comunicazioni da Bologna in merito all’avversario del primo incontro dei playoff in programma nel week-end del 10 maggio al Palarebecchi di Rivergaro.
DECALACQUE RIVER PC – SPORT CLUB PARMA PR 0-3
(14-25 24-26 17-25)
DECALACQUE RIVER PC: Gionelli 8, Viaroli (L1), Rocca 6, Manzari, Boiardi 1, Basile 3, Colombini, Cappellini 5, Molinaroli 4, Bersanetti (L2), Mozzi 1, Rolleri 5, All. Carbonetti, Ass. All. Massari;
SPORT CLUB PARMA: Piazza, Quattromini (L2), Pini, Provenzano 10, Bertoli 12, Mantelli (L1), Zeby 13, Bellicchi 2, Dondi 11, Principato, Marzioli, Balduini 4, All. Salomoni;