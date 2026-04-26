Ciclismo – Agata Campana non si ferma più: è la regina dell’ultima tappa dell’EPZ Omloop van Borsele

Tre, due, uno, boom. E’ la straordinaria progressione olandese di Agata Campana, “regina” della tappa finale dell’EPZ Omloop van Borsele, con la “panterina” trentina classe 2008 della Bft Burzoni VO2 Team Pink che migliora il secondo posto di ieri mettendo tutte in fila le rivali della prova di Coppa delle Nazioni UCI, festeggiando il terzo centro stagionale dopo Fossano (Donne Open) e Bianconese (Donne Juniores).
In Olanda Agata ormai hanno imparato a conoscerla, dato che all’esordio 2026 era subito andata a podio con il terzo posto nell’Omloop van Schijndel-Gp Jozon. Per Agata, la tre giorni dell’EPZ si chiude anche con la piazza d’onore nella classifica cumulativa a punti.
Ordine d’arrivo terza e ultima tappa Donne Juniores EPZ Omloop van Borsele
1° Agata Campana (Bft Burzoni VO2 Team Pink) 70,4 chilometri in 1 ora 43 minuti e 43 secondi, media 40,726 chilometri orari
2° Antonie Cermanová (Nazionale Repubblica Ceca)
3° Lobke Spinnoy (Belgio, Avia – Rudyco Cycling Team)
4° Maria Okrucińska (Polonia, Grouwels – Watersley R&D Road Team)
5° Justine Baud (Francia, Auvergne – Rhône – Alpes)
6° Tessa Beene (Nazionale Stati Uniti)
7° Lise Revol (Francia, AS Bike Racing/France Literie)
8° Anna Lloyd (Nazionale Gran Bretagna)
9° Britt Jeucken (Paesi Bassi, WV Schijndel)
10° Ida Østbye Støvern (Norvegia, Airtox – Carl Ras Junior Woman).