Terra, un pianeta malato. Laura Chiappa di Legambiente Piacenza: “Negare i cambiamenti climatici è una follia” – AUDIO

Anche a Piacenza si sono svolte diverse iniziative legate 56esima edizione della Giornata mondiale della Terra. Nata nel 1970 da un’idea del senatore statunitense Gaylord Nelson e del giovane attivista Denis Hayes, questa ricorrenza mobilita ormai un miliardo di persone in 193 Paesi.

Terra un pianeta malato

Su questo tema gli esperti hanno lanciato un grido d’allarme parlando un pianeta malato: cambiamenti climatici in aumento, inquinamento, guerre e perdita di biodiversità.

La mission è salvare il pianeta – commenta Laura Chiappa Presidente di Legambiente Piacenza – quindi proteggere l’ambiente. In particolare cecare di farlo con comportamenti individuali, ma anche delle amministrazioni ovviamente che ci governano.

Bisogna agire in fretta

Va fatto attraverso delle azioni che però non siano semplicemente simboliche, ma siano davvero dei cambiamenti radicali. Lo sta facendo tutto il mondo. Serve un’azione di educazione per azioni di contrasto soprattutto al tema del cambiamento climatico. Una situazione che vediamo anche a Piacenza, con queste estati caldissime unite poi a momenti di piogge torrenziali molto più ravvicinate, che portano ad alluvioni e situazioni anche di pericolo, come le frane che sul nostro territorio sono sempre più diffuse.

Anche i cittadini possono fare la differenza con piccole azioni quotidiane importanti, dal non gettare rifiuti al suolo oppure scegliendo le energie rinnovabili.

Qualcuno nega ancora il discorso dei cambiamenti climatici

È una sorta di follia che però è anche molto alimentata dai social e dalle fake news. La comunità scientifica è certa dei cambiamenti climatici che si stanno determinando a livello mondiale. In particolare lo si nota proprio dal cambiamento delle temperature a livello mondiale o la quantità per esempio di giornate e notti tropicali così come altre situazioni. Negare si tratta di una forma di voluta ignoranza, perché basterebbe informarsi attraverso la letteratura scientifica per capire che quello che sta accadendo.

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