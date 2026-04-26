Serie B – I Fiorenzuola Bees si spengono all’ultimo quarto e Vicenza espugna il PalArquato 68-73: è playout per i gialloblu

I Fiorenzuola Bees si approcciano agli ultimi 40 minuti di stagione regolare ospitando S4 Energia Vicenza al PalArquato con il dovere di vincere e aspettare buone notizie da altri campi in chiave salvezza diretta.

La cronaca

L’avvio vede la squadra di coach Del Re attiva a rimbalzo offensivo, con i primi due canestri della propria gara derivanti proprio da azioni su secondi possessi con De Zardo e Biorac. Korsunov accende il PalArquato con la tripla dall’angolo al 3’ (9-2), ma Da Campo risponde con la tripla in semi isolamento al 5’. 11-7.

Capitan Bottioni si arresta e realizza dalla media distanza il 13-10 al 7’, ma Marchet sul finale di quarto con due penetrazioni consecutive chiude il primo quarto sul -1 per Vicenza. 15-14. Ambrosetti da 3 punti realizza il 20-16 con cui Fiorenzuola prova a scrollarsi di dosso Vicenza ad inizio del secondo parziale, con Crespi che si traveste da Joker e serve un vero e proprio cioccolatino dal post ad Obljubech, con il numero 2 gialloblu che deve solo scartare per il 25-16 al 13’.

Vicenza prova a resistere alla spallata dei Bees, con Marangoni che realizza il 29-23 al 15’. Gasparin spara da 3, Biorac risponde: l’energia se possibile si alza sempre di più in campo per il 35-32 al 18’. De Zardo vola per il gioco da 3 punti con fallo subito da parte di Vanin (40-34), con i Bees che vanno all’intervallo sopra di 6 lunghezze. 42-36.

Secondo tempo

Fiorenzuola si tiene in linea di galleggiamento sul +9 al 24’, con Gasparin che di esperienza guadagna due liberi in favore della S4 Energia. Cecchi elude con una stoppatona la palla dietro alla schiena del capitano di Vicenza al 27’, ma Preti con il long two realizza il 53-46 al 28’.

Crespi è il totem dei Bees in questo frangente, con 5 punti consecutivi che valgono la doppia cifra di vantaggio per i gialloblu. 58-47. Beretta con 5 punti in fila segna 60-52 al tabellone al 29’, con Gasparin che manda le squadre all’ultimo intervallo sul 62-54.

Vicenza scatta meglio nell’ultimo quarto con un parzialino da 4-8 nei primi 3 minuti firmato Marangoni-Gasparin. Fiorenzuola si aggrappa ad un ottimo Ambrosetti, ma Da Campo in contropiede firma la parità al 36’ con partita completamente riaperta. 64-64. Da Campo diventa protagonista con altri 5 punti che cambiano la guida della gara (64-69 Vicenza al 37), con un break che scava fino al 2-15.

Fiorenzuola sembra spegnere l’interruttore della concentrazione, trovando solo un ½ da Ceparano ai liberi al 39’. 65-71.

Ambrosetti prova il colpo di coda con una tripla che rianima il PalArquato a 40 secondi dalla fine (68-71), ma il passi fischiato a Bottioni ed i due liberi conseguenti al fallo di Biorac fanno realizzare dalla lunetta il 68-73 a Da Campo. Finisce così, con un 6-19 nell’ultimo quarto che condanna i Bees, contestualmente ai risultati delle altre partite, al playout.

Fiorenzuola Bees vs S4 Energia Vicenza 68-73

(15-14; 42-36; 62-54)

Fiorenzuola Bees: Mazburrs ne, Biorac 4, Obljubech 5, Bottioni 8, Korsunov 3, De Zardo 7, Cecchi 2, Mariani 7, Ceparano 2, Crespi 13, Ambrosetti 16. All. Del Re

S4 Energia Vicenza: Marchet 4, Carr, Da Campo 17, Mazzuoccolo ne, Gasparin 17, Pisano 6, Marangoni 4, Preti 12, Vanin 4, Beretta 9. All. Ghirelli

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