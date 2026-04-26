Elezioni comunali a Ferriere, sfida a due tra l’attuale sindaco Carlotta Oppizzi e Lorenzo Bavagnoli

Saranno due i candidati alle elezioni comunali di Ferriere, in programma il 24 e 25 maggio.
A ripresentarsi è l’attuale sindaco Carlotta Oppizzi, che guiderà la lista “Ferriere Radici e Futuro – Carlotta Oppizzi sindaco”, puntando alla riconferma alla guida del Comune.
A sfidarla sarà Lorenzo Bavagnoli, 39 anni, candidato con la lista “Ferriere Futura – Bavagnoli sindaco”.
Si profila dunque una competizione a due per la guida dell’amministrazione comunale, con i cittadini chiamati alle urne per scegliere il futuro del paese.