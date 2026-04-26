Rolo – Fiorenzuola 1-2, i rossoneri blindano il secondo posto: mister Araldi: “Un approccio da grande squadra ” – AUDIO

La formazione di mister Araldi vince ancora e blinda il secondo posto in classifica in chiave play-off. Il tecnico torna al 3-5-2 con Cantoni tra i pali, la linea difensiva formata da Dellagiovanna, Zucchini e Varoli; La Vigna in mediana tra Morrone e Bandaogo, Pinelli e Caradonna i laterali, davanti Antenucci e Piro. Alla prima occasione i rossoneri affondano immediatamente. Un calcio di punizione da posizione laterale battuto da La Vigna diventa un invito a nozze per Zucchini che di testa mette alle spalle del portiere.

Il raddoppio arriva al 29′: lancio lungo dalle retrovie di Cantoni. Spizzata aerea dalla destra e Piro sul filo del fuorigioco non può sbagliare. Al 38′ gli ospiti hanno già la palla per chiudere il match: Antenucci viene atterrato in area di rigore ed ottiene il penalty. Dal dischetto però si fa ipnotizzare dall’estremo difensore avversario, sulla ribattuta Caradonna trova solo il palo. Proprio allo scadere della prima frazione i locali dimezzano lo svantaggio con Lorenzini sugli sviluppi di un corner. Nel finale di gara i valdardesi vanno in grande sofferenza, ma portano a casa 3 punti d’oro.

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