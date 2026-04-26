I “Punti di vista” di Andrea Amorini dopo Tropical Coriano – Piacenza 1-0: “Una squadra senza personalità” – VIDEO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

I “Punti di vista” in formato video

l’analisi del giornalista sportivo di Radio Sound

Non vorrei essere la Società dopo questa sconfitta… Già perché in via Gorra sotto sotto una flebile speranza di poter essere ripescati in serie C tramite i play off covava. E per fare questo era ed è ancora necessario portare a casa più punti possibili che possono diventare determinanti in una eventuale classifica delle squadre vincenti nei play off.

Ed il messaggio della Società era proprio questo, fateci vedere chi siete fino alla fine della stagione e dopo cominceremo anche a parlare di futuro. Ebbene la sconfitta di Coriano dice che il gruppo squadra non ha minimamente recepito questo messaggio. Intensità nulla, poca voglia di sbattersi e ne esce una sconfitta, l’ottava della stagione, contro la terz’ultima della classifica. Ed è per questo che non vorrei essere nei loro panni che si trovano a dover fare valutazioni su un gruppo che dà la sensazione di non avere quel minimo di personalità che è caratteristica fondamentale per poter fare parte del Piacenza del futuro.

Dal punto di vista nozionistico, il Piacenza è matematicamente quarto ed è certo di giocare la semifinale di play off contro la Pistoiese in una partita da vincere fuori casa. Prima c’è una partita casalinga contro il Crema che a questo punto è chiaramente solo un impaccio.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy