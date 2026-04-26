Serie B – L’Assigeco chiude con una sconfitta la stagione regolare: ora testa ai play-in

Niente da fare per l’Assigeco Piacenza nell’ultimo scontro della stagione regolare. I ragazzi di coach Lottici inseguono la Luxarm Lumezzane per quasi tutti e quaranta minuti, e nonostante il buon basket espresso per buona parte del secondo tempo, scivolano alla decima posizione in campionato. Da sottolineare la grande prestazione in uscita dalla panchina di un Max Ferraro autore di 28 punti, ora i Lupi aspettano il primo incontro di play-in nella gara interna di giovedì alle 20:30 contro la Fortitudo Agrigento.

Le parole di coach Lottici

“L’approccio che abbiamo avuto non è stato dei migliori, poi come capita spesso ci siamo rimessi a giocare e a difendere. Tornati sul -2 non avevamo più margine di errore, poi un paio di situazioni ci hanno penalizzato e non siamo riusciti a riprendere la partita. C’è da tenere le ultime energie per il match di giovedì contro Agrigento, sarà una partita complicatissima in cui dovremo mettere in campo tutto quello su cui abbiamo lavorato quest’anno”.

UCC Assigeco Piacenza – Luxarm Lumezzane 83 – 93

(17-24; 22-25; 25-25; 19-18)

UCC Assigeco Piacenza: Lorenzo Calbini 5 (0/4, 1/4), Giovanni Poggi 13 (3/3, 1/3), Dalton Pepper 4 (1/4, 0/1), Simon Anaekwe 6 (3/4, 0/0), Leonardo Valesin 17 (3/5, 2/5), Martino Criconia 5 (0/0, 1/4), Massimiliano Ferraro 28 (10/10, 2/4), Andrea Mazzucchelli 3 (0/3, 1/4), Federico Ricci 2 (/1, 0/1), Kuot Yak Deng Kuot NE, Gabriele Cattivelli NE, Gianmarco Fiorillo NE, Joaquin Sarmiento NE. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari)

Luxarm Lumezzane: Niccolò Piccionne 13 (4/9, 0/1), Francesco Stefanelli 19 (2/4, 4/6), Giacomo Siberna 15 (6/7, 0/0), Lazar Kekovic 14 (3/5, 2/5), Daniel Ohenhen 12 (6/8, 0/0), Luca Galassi 11 (2/3, 2/7), Francesco Deminicis 0 (0/0, 0/0), Yordany Angarica 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Varaschin 6 (3/7, 0/0), Luca Gelfi NE, Emilis Ivanovskis NE. Allenatore: Marco Ciarpella (assistenti: Andrea Guindani, Alessandro Luccariello)

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