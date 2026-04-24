Serie B – Ultima di regular season al PalaBanca: l’Assigeco attende Lumezzane – AUDIO

La sconfitta contro Orzinuovi ha fatto aritmeticamente svanire le possibilità di approdo diretto ai playoff per l’UCC Assigeco Piacenza ma nulla è assolutamente perduto, con i Lupi che potranno giocarsi la possibilità di accesso alla post-season tramite il play-in. Per decretare in quale posizione termineranno la regular season, e di conseguenza, in base anche ai risultati dagli altri campi, se saranno chiamati a disputare solamente un turno di play-in o potenzialmente due, i biancorossoblu sono attesi dall’ultima delicata sfida di stagione regolare, in programma domenica 26 aprile alle ore 18:00 al PalaBanca di Piacenza contro un’agguerritissima Lumezzane alla ricerca di un successo per sancire la propria salvezza senza dover passare dai playout.

Il focus su Lumezzane

Reduce dal convincente successo casalingo sugli Herons Montecatini, Lumezzane arriva al PalaBanca per disputare una gara che senza dubbio è la più importante della sua stagione: con un record di 15 vittorie e 20 sconfitte, la squadra guidata da coach Marco Ciarpella occupa al momento la quattordicesima posizione in classifica, che al momento significherebbe salvezza diretta, ma può essere ancora superata da Piazza Armerina, impegnata nell’ultima giornata in casa con Desio, e doversi di conseguenza giocare la permanenza in categoria ai play-out.

Le chiavi del quintetto bresciano sono affidate al playmaker marchigiano Niccolò Piccionne, assistito nel backcourt dalla guardia Francesco Stefanelli, giunto nel mese di gennaio a Lumezzane e per la prima volta in carriera in Serie B Nazionale dopo più di un anno di stop per infortunio, e dall’ala Giacomo Siberna. Sotto le plance sono pronti a farsi valere il montenegrino Lazar Kekovic e il pivot Daniel Ohenhen. Dalla panchina porta energia e freschezza un esterno dallo spiccato talento offensivo come Luca Galassi, insieme al prodotto del vivaio della Vanoli Cremona Emilis Ivanovskis e al classe 2002 Francesco Deminicis.

Il reparto lunghi invece si completa con due ex Assigeco: l’ala cubana Yordany Angarica, nel 2023/2024 nel settore giovanile biancorossoblu, e l’ala grande Lorenzo Varaschin, al secondo anno a Lumezzane e nella prima metà di 2022/2023 a Piacenza. Chiudono il roster i giovani Luca Gelfi e Filippo Valle.

Nella gara d’andata successo Assigeco per 76-81, con dei Lupi guidati dai 16 punti di Mazzucchelli e Calbini.

Come seguire la gara

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND. Diretta testuale su Sportpiacenza.it.

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