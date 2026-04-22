Open Day Salute Donna, incontro sull’Osteoporosi alla Casa di Cura Piacenza il 27 aprile. Elena Ciortan: “Serve più prevenzione” – AUDIO

In occasione dell’Open Week Salute della Donna, promossa da Fondazione Onda ETS, la Casa di Cura Piacenza – in quanto struttura riconosciuta anche quest’anno con ben due Bollini Rosa – organizza un incontro informativo individuale dedicato alla prevenzione dell’osteoporosi, con l’obiettivo di sensibilizzare e supportare le donne in una fase delicata come la perimenopausa.

L’importante iniziativa, dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute femminile presso la Casa di Cura Piacenza, è prevista il 27 aprile, dalle ore 15:00 alle 18:00, alla presenza della Dott.ssa Elena Ciortan, Responsabile del Servizio di Diagnostica per Immagini presso la Casa di Cura Piacenza.

La prevenzione dell’osteoporosi rappresenta un elemento fondamentale per la salute femminile: intervenire precocemente consente infatti di ridurre il rischio di fragilità ossea e fratture, contribuendo a migliorare la qualità della vita nel lungo periodo. Informazione, screening e corretti stili di vita sono strumenti chiave per proteggere la salute delle ossa.

Dott.ssa Elena Ciortan

Quest’anno abbiamo pensato al titolo “Prenditi cura della salute delle tue ossa” perché volevamo mettere al centro l’attenzione sul metabolismo dell’osso nelle donne adulte che vanno incontro alla menopausa. Tra i 45 ai 60 anni è il periodo in cui l’organismo della donna va incontro a delle modifiche ormonali importanti che influenzano poi il metabolismo dell’osso predisponendo una conseguente fragilità ossea. Quindi questa situazione poi porta a un aumento del rischio di frattura come delle vertebre, del femore, frattura del polso anche per traumi minimi.

C’è abbastanza attenzione al tema della prevenzione?

Purtroppo passa un po’ sotto l’uscio. In particolare perché le donne alla salute delle loro ossa ci pensano veramente poco. All’assunzione della vitamina D, all’alimentazione varia ed equilibrata soprattutto con una particolare attenzione alla quantità di calcio. Volevamo appunto mettere il focus su queste modalità di prevenzione che sono molto importanti, come ad esempio uno stile di vita attivo, con un’adeguata attività fisica. Oppure il limitare il fumo e il consumo di bevande alcoliche.

Durante l’incontro verranno approfonditi diversi temi, tra cui i cambiamenti ossei nella perimenopausa, i principali fattori di rischio e le strategie di prevenzione, il ruolo della MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata), nonché l’importanza di uno stile di vita sano e di un’alimentazione equilibrata.

Sarà, inoltre, dato spazio al valore dello screening e del follow-up nella gestione della salute ossea.

L’incontro è rivolto in particolare a donne tra i 45 e i 60 anni interessate a comprendere come monitorare e proteggere la salute delle proprie ossa.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni e prenotazioni

e-mail: prevenzione@casadicura.pc.it

WhatsApp: 389 2625175

telefono: 0523 751280.

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