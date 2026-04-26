Tropical Coriano – Piacenza 1-0, Franzini “Abbiamo fatto una partita insufficiente” AUDIO

L’intervista ESCLUSIVA di Radio Sound al tecnico biancorosso Arnaldo Franzini dopo la sconfitta del Piacenza Calcio a Coriano nella penultima giornata di campionato: “La partita è stata l’opposto di quella di domenica scorsa, dopo il gol abbiamo perso le distanze e le geometrie, siamo stati insufficienti”
Le parole del mister: “Abbiamo approcciato bene, ma dopo il gol non abbiamo avuto la giusta reazione”
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