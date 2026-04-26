Tropical Coriano – Piacenza 1-0, Franzini “Abbiamo fatto una partita insufficiente” AUDIO

26 Aprile 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport
blank
blank

L’intervista ESCLUSIVA di Radio Sound al tecnico biancorosso Arnaldo Franzini dopo la sconfitta del Piacenza Calcio a Coriano nella penultima giornata di campionato: “La partita è stata l’opposto di quella di domenica scorsa, dopo il gol abbiamo perso le distanze e le geometrie, siamo stati insufficienti”

Le parole del mister: “Abbiamo approcciato bene, ma dopo il gol non abbiamo avuto la giusta reazione”

La partita

Tropical Coriano – Piacenza 1-0, altra domenica da dimenticare per i biancorossi

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover