Vendita di Iveco, la senatrice Elena Murelli: “Per il governo, l’Azienda è intenzionata a mantenere il personale”. Intervento dell’esponente piacentino della Lega dopo la vendita di Iveco Defence al colosso indiano Tata e di Astra.

Le parole di Elena Murelli

Dopo la vendita di Iveco a Leonardo, ho ricevuto messaggi di preoccupazione riguardo all’azienda Astra. Ho subito contattato il Governo e l’azienda. L’operazione è in fase di definizione e deve ancora esprimersi l’Antitrust. I tempi non saranno brevi. Infatti, il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2026, subordinato all’approvazione da parte delle autorità regolatorie. L’azienda non ha intenzione di intervenire sui livelli occupazionali, mantenendo il personale.

Le competenze altamente specializzate nei rispettivi ambiti quali l’elettronica di Leonardo e i veicoli di Iveco Defence come quelli sviluppati a Piacenza insieme con la forte capacità logistica e produttiva, favoriranno una maggiore efficienza operativa e accelereranno lo sviluppo tecnologico congiunto. Allo stesso tempo, si creeranno nuove opportunità di sviluppo delle competenze professionali e di valorizzazione delle persone.

