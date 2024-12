A Ferriere si accende la magia del Natale l’8 dicembre con in Mercanti di Qualità.Domenica, sulle bancarelle delle feste, per tutto il giorno cittadini e visitatori possono trovare tante idee per un caldo inverno e per regali speciali.

Alle 11.15 il Comune presenta il calendario 2025, poi il rinfresco per tutti nel salone parrocchiale con musica. Inoltre è prevista la presentazione del panettone della Pasticceria l’Antica Bottega.

A Ferriere l’8 dicembre i Mercanti di Qualità, la pagina Facebook.