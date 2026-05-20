Elezioni comunali, il 22 maggio festa di chiusura della campagna per Pontenure sei TU

Pontenure sei TU chiude la campagna elettorale con una festa a Teatro Serra di Parco Raggio, venerdì 22 maggio, dalle ore 21.

Sarà l’ultimo momento pubblico di incontro e scambio tra il candidato Sindaco Giuseppe Carini, i suoi candidati, e i cittadini di Pontenure, prima del voto. Un’occasione per ritrovarsi, confrontarsi e condividere le idee che hanno animato queste settimane di ascolto sul territorio.



La serata sarà accompagnata dal dj set di Gas Giovari, una serata pensata per stare insieme in un’atmosfera di divertimento, in modo informale e partecipato.

L’obiettivo è chiudere il percorso di campagna nello stesso modo in cui è iniziato: mettendo al centro le persone e il dialogo diretto.



Per Giuseppe Carini e Pontenure sei TU, la politica è prima di tutto relazione, e Teatro Serra sarà il luogo dove ringraziare i sostenitori, dove rispondere alle ultime domande e dove ribadire che Pontenure non è un programma sulla carta, ma una comunità da costruire ogni giorno, ripartendo con nuova energia.



L’ingresso alla serata è libero e aperto a tutti.



E se vuoi ascoltare la nostra canzone: clicca qui





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