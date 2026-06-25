Viabilità, sensi unici in via Duca degli Abruzzi e in via Passerini: al via la sperimentazione

Il Comune di Piacenza annuncia l’avvio di due nuove sperimentazioni viabilistiche in altrettanti comparti cittadini, per via Duca degli Abruzzi e via Passerini. La scelta nasce in entrambi i casi dall’intenzione di affrontare i problemi legati soprattutto alla ridotta dimensione della sede stradale, che rende il doppio senso di marcia non più compatibile con l’esigenza, indispensabile per i residenti, di spazi di sosta per le automobili.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

“Con gli interventi che si stanno avviando in questi giorni – spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni – hanno l’obiettivo prioritario di coniugare tre aspetti fondamentali: aumentare la sicurezza della circolazione, garantire la scorrevolezza del traffico e preservare la possibilità di parcheggiare all’interno del quartiere. Le sperimentazioni avranno la durata di sei mesi, dopo di che se ne verificherà il mantenimento o il ripristino alla situazione precedente”.

Per via Duca degli Abruzzi verrà istituito un senso unico, da Piazzale Duca d’Aosta in direzione via Millo. La sosta sarà consentita per autoveicoli, motocicli e ciclomotori su entrambi i lati della strada.

Via Passerini diventerà invece a senso unico nel tratto a partire dall’incrocio con via Leonardo, in direzione via Gardella. La sosta sarà consentita per autoveicoli, motocicli e ciclomotori su entrambi i lati della via, dall’altezza del civico 37 all’incrocio con via Gardella.

I cambiamenti diventeranno efficaci con la posa della nuova segnaletica.

Maggiori informazioni potranno essere richieste contattando direttamente l’Ufficio Viabilità ai numeri 0523-492289, 0523-492296 e 0523-492316, o scrivendo all’indirizzo viabilita@comune.piacenza.it. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 13, il lunedì e il giovedì anche in fascia pomeridiana, dalle 15.30 alle 17.30. Le diverse sperimentazioni in atto saranno consultabili anche sull’apposita sezione del sito web istituzionale all’indirizzo www.comune.piacenza.it/cambiamostrada .

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