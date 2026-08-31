Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue dal 4 al 6 settembre. Una festa per tutti in via Zanella con stand gastronomici, pesca di beneficenza, intrattenimento per i bimbi.
Venerdì si balla con l’Orchestra Sorelle Gilian, il sabato spazio al tributo dei Nomadi con la Band Vento del Nord, mentre domenica l’evento si chiude con musica e balli con Orchestra Marcolino e Sara – Baby Dance.
Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue
Venerdì 4 settembre
- Ore 16.00 – Festa dei Nonni, presso il giardino della RSA Villa Beato Angelico
- Ore 19.30 – Apertura pesca di beneficenza
- Ore 19.30 – Apertura degli stand gastronomici
- Ore 21.00 – Musica e balli con l’Orchestra Sorelle Gilian
Sabato 5 settembre
- Ore 15.00 – Biciclettata con cappelli originali
- Ore 18.00 – Laboratori per i bambini dai 2 ai 10 anni
- Ore 19.30 – Apertura pesca di beneficenza
- Ore 19.30 – Apertura degli stand gastronomici
- Ore 20.00 – Momento per i più piccoli
- Ore 21.00 – Musica e balli con La Band Vento del Nord – Tribute Nomadi
Domenica 6 settembre
- Ore 10.00 – Apertura pesca di beneficenza
- Ore 18.30 – Messa della Riconoscenza
- Ore 19.30 – Apertura pesca di beneficenza
- Ore 19.30 – Apertura degli stand gastronomici
- Ore 21.00 – Musica e balli con Orchestra Marcolino e Sara – Baby Dance