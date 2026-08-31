Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue dal 4 al 6 settembre

31 Agosto 2026 Redazione MC Eventi a Piacenza

Radio Sound Party

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Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue dal 4 al 6 settembre

Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue dal 4 al 6 settembre. Una festa per tutti in via Zanella con stand gastronomici, pesca di beneficenza, intrattenimento per i bimbi.

Venerdì si balla con l’Orchestra Sorelle Gilian, il sabato spazio al tributo dei Nomadi con la Band Vento del Nord, mentre domenica l’evento si chiude con musica e balli con Orchestra Marcolino e Sara – Baby Dance.

Festa di Settembre 2026 alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue

Venerdì 4 settembre

  • Ore 16.00 – Festa dei Nonni, presso il giardino della RSA Villa Beato Angelico
  • Ore 19.30 – Apertura pesca di beneficenza
  • Ore 19.30 – Apertura degli stand gastronomici
  • Ore 21.00 – Musica e balli con l’Orchestra Sorelle Gilian

Sabato 5 settembre

  • Ore 15.00 – Biciclettata con cappelli originali
  • Ore 18.00 – Laboratori per i bambini dai 2 ai 10 anni
  • Ore 19.30 – Apertura pesca di beneficenza
  • Ore 19.30 – Apertura degli stand gastronomici
  • Ore 20.00 – Momento per i più piccoli
  • Ore 21.00 – Musica e balli con La Band Vento del Nord – Tribute Nomadi

Domenica 6 settembre

  • Ore 10.00 – Apertura pesca di beneficenza
  • Ore 18.30 – Messa della Riconoscenza
  • Ore 19.30 – Apertura pesca di beneficenza
  • Ore 19.30 – Apertura degli stand gastronomici
  • Ore 21.00 – Musica e balli con Orchestra Marcolino e Sara – Baby Dance

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