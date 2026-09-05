Festa Granda 2027 a Pecorara: “Emozione e orgoglio per tutta la comunità di Alta Val Tidone”

L’annuncio risale già allo scorso marzo, ma ricevere ufficialmente la Stecca, atto simbolico di passaggio del testimone dalla sezione Alpini di Carpaneto, dove si è concluso domenica il raduno provinciale degli Alpini 2026, ha rappresentato per la sezione di Pecorara delle Penne Nere con il Presidente Piero Valorosi, per il Sindaco di Alta Val Tidone Franco Albertini e per tutta la comunità di Alta Val Tidone l’emozionante momento in cui aprire ufficialmente la preparazione della Festa Granda 2027.

Come deciso dall’Assemblea Sezionale degli Alpini l’appuntamento per il prossimo anno sarà infatti a Pecorara, ritornando con ogni probabilità nella sua collocazione tradizionale del mese di settembre, dopo essere stato leggermente anticipato in queste ultime edizioni.

Albertini: “Un onore”

“Domenica scorsa a Carpaneto – sottolinea Franco Albertini – ho avuto l’onore non solo di rappresentare il Comune di Alta Val Tidone, insieme con il vice Sindaco Andrea Aradelli che era con me, ma anche di indossare la fascia della Provincia di Piacenza. In questa duplice veste istituzionale ho avuto il privilegio di accogliere e registrare il passaggio della Stecca dall’ottima organizzazione degli Alpini e dell’Amministrazione di Carpaneto alla sezione ANA di Pecorara Alta Val Tidone”.

Un legame d’affetto e amicizia

“Il legame di affetto e ammirazione che da sempre mi lega alle Penne Nere, colonna portante di ogni comunità e del tessuto sociale nazionale, ha reso questo momento particolarmente toccante, ma ha reso tutti noi ancora più responsabilizzati nel supportare per tutto il prossimo anno l’organizzazione di questo raduno provinciale nella mia amata Pecorara. Sono certo che la sezione degli Alpini con il suo presidente Piero Valorosi, insieme a tutta la comunità di Alta Val Tidone sapranno dare nuova dimostrazione di accoglienza, generosità e organizzazione a tutti coloro che renderanno quei giorni storici e speciali”.

Pronti a mettersi al lavoro

“Già nei prossimi giorni – continua Albertini – ci confronteremo con il gruppo Alpini per iniziare a lavorare agli aspetti organizzativi e offriremo come Amministrazione il massimo supporto. Come ho detto domenica nel corso del mio intervento ognuno di noi, anche non Alpino, dovrebbe avere dentro di sé una dose dello spirito patriottico, della passione e della generosità delle Penne Nere”.

“Per il borgo di Pecorara si tratta della prima volta che ospita la Festa Granda da quando è stata istituita – sottolinea Piero Valorosi – ed è per il nostro gruppo, attivo dal 1952, una sfida importante che siamo onorati di poter cogliere e che ci vedrà ancora più uniti, compatti e appassionati nel nostro quotidiano impegno al servizio della comunità. Come ho già avuto modo di dire la “Festa Granda” rappresenta soprattutto un riconoscimento per quanto abbiamo fatto negli anni e dovrà essere il festoso evento di una comunità unita, pronta a celebrare il senso di appartenenza e i valori propri del Corpo degli alpini, oltre che a rafforzare il legame con l’identità locale e il territorio piacentino».