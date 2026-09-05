La magica notte di Corano stappa il Valtidone Wine Fest 2026 tra note e sapori

L’atmosfera è quella raccolta, elegante e giovale che da una decina d’anni caratterizza l’evento di Corano, divenuto ormai ritrovo dopo la pausa estiva e simbolico antipasto di Ortrugo&Chisöla, primo evento del Valtidone Wine Fest, che avrà il suo clou domenica 6 settembre a Borgonovo.

Con la sapiente regia dell’instancabile Danila Ratti, chef del Ristorante Le Proposte, e la preziosa opera culinaria della sua brigata e dei ragazzi della gastronomia Mani in Pasta di Castel San Giovanni, le strade del piccolo borgo di Corano si sono ancora una volta riempite dei profumi e dei sapori della buona cucina piacentina, tradizionale e rivisitata, e di tanta, tantissima gente accorsa a gustare i piatti ma anche l’atmosfera del luogo e la musica con il travolgente concerto blues di Ambra Lo Faro.

In anteprima alla serata la partecipata visita guidata al borgo di Corano, grazie ad Atlante Guide, con passaggio nei vigneti della Val Tidone, nel centro del paese e nella piccola chiesa, prima di una piacevole degustazione di Ortrugo, il vino simbolo della valle e in particolare del fine settimana del Valtidone Wine Fest a Borgonovo.

A seguire via ai fornelli e alle esperte mani degli chef con prelibatezze della tradizione, dalla Picula ad caval alla trippa di Corano del Ristorante Le Proposte, dal Mix di fritti al Roastbeef di manzo di Mani in Pasta. E poi i dolci con il tiramisù espresso e la sbrisolona alle mandorle e tanto tanto altro. Stand letteralmente presi d’assalto, così come quello dei vini di Cantina Valtidone, per tutta la serata in un trionfo di gusto e simpatia.

Piatto clou con il concerto di Ambra Lo Faro, Soul Music Society , un viaggio sonoro incentrato sulla musica bluesy, soul e funk, in cui l’artista ha ripercorso in un crescendo di emozione e coinvolgimento del pubblico i grandi classici della black music (repertori nello stile di icone come Aretha Franklin e Stevie Wonder) reinterpretati con arrangiamenti eleganti e carichi di energia.

“E’ sempre un’emozione vedere questo piccolo borgo animarsi e vivere una serata che abbiamo da sempre voluto elegante, emozionante e incentrata sulle eccellenze del nostro territorio, il vino in primis e i prodotti e piatti gastronomici della nostra tradizione – ha detto un’emozionata Danila Ratti – Ringrazio tutti coloro che hanno permesso anche quest’anno il successo di questo evento che ci auguriamo sia il miglior viatico per uno straordinario Valtidone Wine Fest”.

La serata di Corano è organizzata in collaborazione con il Comune di Borgonovo e oltre agli sponsor della rassegna del vino, il sostegno di Pro Loco di Borgonovo, AVIS, Atlante Guide, Sagresti Traslochi, Maini Vending, Ottica Guerrini e Mezzadri Luciano Service.

Sguardo ora al fine settimana, con gli eventi della 60esima edizione della Festa della Chisöla, mentre per Ortrugo&Chisola appuntamento a domenica in via Roma a Borgonovo con gli stand di oltre venti aziende vitivinicole e cantine del territorio che metteranno in degustazione i propri vini, l’inaugurazione alle ore 10.00 e a seguire Premio per il Miglior Ortrugo con Coldiretti e associazioni Ais e Fisar, contest Ortrugo Cocktail e nel pomeriggio degustazione guidata con Giustè Truck Food e un’altra esibizione di cocktail con i sommelier ABI Professional.

Tutto il programma e le informazioni sul Valtidone Wine Fest, che rientra negli eventi del progetto Welcome Valtidone, sono reperibili sul sito www.valtidonewinefest.it e sui profili social. La rassegna del vino piacentino ha il patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Provincia di Piacenza, Colli Piacentini Doc e Destinazione turistica Emilia e il supporto di Banca di Piacenza e delle cantine sociali Cantina Valtidone e Cantina di Vicobarone.