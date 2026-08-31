Festival del Gnocco Fritto e della Cucina Emiliana il 5 e 6 settembre a Grazzano

Tutto pronto per l’ottava edizione del Festival del Gnocco Fritto e della Cucina Emiliana, organizzato da Tipico Eventi, in programma il 5 e 6 settembre, nel suggestivo borgo di Grazzano Visconti.

Si tratta di un fine settimana coinvolgente dedicato ai sapori e alle tradizioni della cucina regionale, con specialità tipiche emiliane, gnocco fritto, fiumi di birra e musica dal vivo.

L’evento, pensato per un pubblico di tutte le età, offrirà l’occasione di trascorrere due giornate all’insegna della gastronomia, dell’intrattenimento e della convivialità, nella particolare atmosfera del borgo di Grazzano Visconti.

Protagonista il “Gnocco Fritto” (anche in versione dolce) accompagnato da salumi e formaggi emiliani, erbazzone, tortellini, tigelle e tante altre specialità. Non mancheranno birre, vini e cocktail, un’area tavoli, mercatini alimentari e hobbisti e uno spazio dedicato ai più piccoli.

Sabato 5 settembre alle 21.00 la giornata continuerà con la musica dal vivo degli AREAVASCO, tribute band di Vasco Rossi.

Nota stampa

Nel weekend del 5 e 6 settembre Tipico Eventi torna nell’iconico Borgo di Grazzano Visconti con l’ottava edizione del Festival dello Gnocco Fritto & della Cucina Emiliana! Vi aspettano due giornate ricche di gusto, in una cornice davvero eccezionale.

La manifestazione aprirà sabato dalle 11.00 alle 23.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.00

Lo Gnocco Fritto sarà il protagonista indiscusso di queste giornate (anche in versione dolce!), accompagnato da ottimi salumi e formaggi, tutti rigorosamente emiliani. Accanto allo gnocco fritto tanti altri prodotti di questa bellissima regione, come l’erbazzone, i tortellini, le tigelle e molto altro! Ad accompagnare le migliori specialità culinarie ci sarà una selezione di ottime birre, vini e rinfrescanti cocktail, insieme a una comoda area tavoli e mercatini alimentari e hobbisti. Per i nostri piccoli ospiti presenti anche jumping e scivolo gonfiabile!

Per tutto il weekend musica in filodiffusione accompagnerà grandi e piccini durante la loro permanenza. Sabato sera, alle ore 21.00, ci sarà invece un imperdibile appuntamento di musica dal vivo con AREAVASCO, tribute band di Vasco Rossi!

Vi ricordiamo che l’ingresso all’evento è sempre gratuito e senza prenotazione. Passate a trovarci, vi aspettiamo!

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire l’evento su Facebook “GRAZZANO VISCONTI (PC) – FESTIVAL GNOCCO FRITTO & CUCINA EMILIANA | 8^ Edizione”, lo trovate nella pagina ufficiale di Tipico Eventi.

LINK DIRETTO ALL’EVENTO: https://www.facebook.com/events/2115302473198414