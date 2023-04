Fiamme in una carrozzeria di Carpaneto, vetture in fiamme e danni ingenti – FOTO

E’ stato necessario l’intervento di tre mezzi dei vigili del fuoco per domare l’incendio divampato all’interno di una carrozzeria a Carpaneto. I fatti sono accaduti questa notte. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al rogo. Le fiamme hanno coinvolto anche alcune vetture parcheggiate nel piazzale divorandole completamente: i danni, dunque, parrebbero ingenti. Sul posto come detto tre squadre dei vigili del fuoco da Piacenza e Fiorenzuola. Sul posto anche i carabinieri che ora stanno cercando di capire cosa sia accaduto.