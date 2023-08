“Le otto montagne”, Filippo Timi ospite il 3 agosto del Bobbio Film Festival 2023

Il Bobbio Film Festival 2023 prosegue mercoledì 3 agosto con la proiezione del film “Le otto montagne” di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti (vincitore del Premio Strega), Premio della Giuria a Cannes nel 2022 e miglior film ai David 2023

Ospite della serata: Filippo Timi e in collegamento video l’autore del libro “Le otto montagne” Paolo Cognetti. La proiezione ha inizio alle ore 21.15 al Chiostro di San Colombano.

Le otto montagne: Filippo Timi ospite del Bobbio Film Festival 2023

Il giovanissimo Pietro vive a Milano con la sua famiglia, ma l’estate la trascorre in un villaggio valdostano ai piedi del Monte Rosa dove conosce il coetaneo Bruno, figlio di allevatori locali. Il padre di Pietro, che per passione coltiva l’alpinismo, porta il figlio e Bruno a scalare una montagna. Da qui e successivamente con la ricostruzione assieme di una baita si cementa l’amicizia tra i due ragazzi che, pur crescendo, non smettono mai di rincontrarsi in montagna. Pietro ha scelto la strada del viaggiatore perenne. Bruno invece non ha mai abbandonato la vita da montanaro.



L’edizione 2023

Il Festival, diretto da Paola Pedrazzini, prevede un ricco programma di proiezioni caratterizzate dall’incontro, a fine film, con i registi (e alcuni protagonisti del cast tecnico o artistico) per un dibattito con il pubblico, e con gli allievi del Seminario residenziale di critica cinematografica. Giovani perlopiù universitari. Selezionati attraverso un bando nazionale che, nei giorni del Festival, seguono a Bobbio un percorso di alta formazione (tenuto dal critico e docente cinematografico Anton Giulio Mancino) e che compongono la giuria del Festival.

Info www.fondazionefarecinema.it