Dopo la questione Cittadella, confronto tra Comune e gestore sulla doppia multa

Doppia multa, confronto tra Comune e gestore. Dopo l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario per la costruzione del parcheggio sotterraneo in Piazza Cittadella, l’Amministrazione Comunale sta lavorando con la Global parking solution (Gps), la società che gestisce anche la sosta a pagamento, per risolvere la questione.

Per rimuovere la doppia multa per chi parcheggia irregolarmente sulle strisce blu, sarebbe già pronta una soluzione. In particolare l’idea porterebbe a mantenere un’unica sanzione, quella del codice della strada, destinando l’importo tra Comune e gestore.

La doppia multa

Ad oggi gli automobilisti che incorrono in una multa devono invece pagare, oltre alla sanzione prevista dal codice della strada, anche una seconda penale direttamente all’azienda. La delibera risale al 2013.