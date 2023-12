Fiorenzuola – Novara 1-2, Natale amaro per i rossoneri

Il Fiorenzuola di Mister Turrini affronta un vero e proprio scontro diretto in zona playout di Serie C Now Girone A ospitando nella gara pre-natalizia il Novara Football Club.

La cronaca

I rossoneri partono con il piglio giusto, trovando all’8’ l’imbucata di Stronati per l’inserimento da destra di Di Gesù, il cui tiro mancino è bloccato da Desjardins. Al 10’ ancora Fiorenzuola protagonista con il cross di Ceravolo da destra che trova il terzo tempo di testa di Stronati a botta sicura, ma il riflesso di Desjardins è clamoroso tra il disappunto del pubblico locale.

Ceravolo prova l’incornata al 14’ sugli sviluppi di un cross da destra di Sussi dopo un’azione insistita, ma il colpo di testa è di poco alto sopra la traversa. La partita diventa maggiormente equilibrata nella seconda metà di tempo, con il Novara che incredibilmente trova il vantaggio sulla prima conclusione; al 36’ punizione dalla trequarti di Ranieri, con Scappini che parte da evidente posizione di fuorigioco e di testa mette in rete. Tra le proteste rossonere, direttore e assistente di gara convalidano lo 0-1.

Secondo tempo

Con le squadre al riposo sullo 0-0, i rossoneri provano a premere forte anche all’inizio del secondo tempo; i rossoneri si riversano verso la metà campo offensiva, con Silvestro che impegna da fuori area Desjardins alla respinta. Al 62’ il Novara sfiora il raddoppio su una mischia derivante da corner, con Bonaccorsi che nell’area piccola indirizza verso l’angolino ma trova una grande risposta in extremis da parte di Sorzi.

Il Novara raddoppia al 68’ con Corti che recupera palla su Gentile e con un’azione insistita dentro l’area mette alle spalle di Sorzi incrociando sul secondo palo. 2-0. Altro pallone perso da parte del Fiorenzuola al 74’, con la squadra di Turrini che subisce il colpo dello 0-2; Donadio si invola verso la porta di Sorzi, con il portiere rossonero che ancora una volta ci mette una pezza e mette in corner.

Gonzi ci prova sfruttando una generosa sponda aerea di Alberti al 76’, ma il suo destro di controbalzo viene ancora una volta respinto da Desjardins. Lo stesso Gonzi dopo due giri di orologio si trova da solo davanti al portiere del Novara sugli sviluppi di un cross da sinistra di Sussi, ma prima ancora Desjardins si salva con i piedi, poi l’esterno italo-russo sulla respinta calcia alto.

Il forcing finale

Anelli con il suo ingresso porta brio in casa rossonera, con il Fiorenzuola che all’85’ dimezza lo svantaggio sugli sviluppi di un cross in area respinto dalla difesa del Novara. Alberti non ci pensa due volte e di controbalzo destro realizza l’1-2. Il Fiorenzuola ci crede ancora, e sul cross di Stronati all’88’ Gonzi si avvita in area di testa ma trova una risposta strepitosa di Desjardins.

Generosamente il Fiorenzuola prova a lanciarsi in avanti nei 6 minuti di recupero, ma non riesce a creare ulteriori occasioni da goal. Finisce 1-2 per il Novara Football Club, che condanna il Fiorenzuola ad un Natale amaro.

Fiorenzuola vs Novara 1-2

Fiorenzuola: Sorzi; Gentile; Bondioli (58’ Gonzi); Stronati ©; Alberti; Di Quinzio (91’ Oneto); Silvestro; Ceravolo; Sussi; Oddi; Di Gesù (82’ Anelli). All. Turrini

Novara: Desjardins; Urso; Bonaccorsi; Di Munno; Scappini (72’ D’Orazio); Donadio; Corti (90’ Migliardi); Khailoti; Calcagni; Ranieri ©; Speranza (54’ Bagatti). All. Gattuso

Arbitro: Zago di Conegliano – Assistenti: Giudice – Cavalli – IV Ufficiale: Zini

Reti: 36’ Scappini (N); 68’ Corti (N); 85’ Alberti (F)