Fiorenzuola-Pro Patria, match decisivo per la salvezza dei rossoneri

Di nuovo in campo! Mercoledì sera il Fiorenzuola di Luca Tabbiani ospiterà la Pro Patria nel match valido per il 32esimo turno di campionato. I rossoneri ci arrivano con 7 punti nelle ultime tre giornate, frutto del pareggio sul campo del Mantova e delle vittorie contro Pergolettese e Virtus Verona. La Pro Patria, reduce dai 5 gol rifilati alla Giana Erminio, è dietro di sole due lunghezze in classifica: vincere significherebbe piazzare un allungo importante nella corsa alla salvezza. Si gioca alle ore 18.00.

La probabile formazione del Fiorenzuola calcio

Fiorenzuola (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Potop, Ferri, Guglieri; Stronati, Nelli, Oneto; Mamona, Mastroianni, Sartore.

Il turno di campionato

Mercoledì 16 marzo, ore 14:30

Padova-Mantova

Mercoledì 16 marzo, ore 18:00

Fiorenzuola-Pro Patria

Lecco-Juventus U23

Pro Vercelli-Albinoleffe

Renate-Piacenza

Seregno-Legnago

Sudtirol-Pro Sesto

Trento-Virtus Verona

Giovedì 17 marzo, ore 14:30

Triestina-Pergolettese

Giovedì 17 marzo, ore 18:00

Giana Erminio-Feralpisalò