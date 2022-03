Renate-Piacenza, infrasettimanale di fuoco per i biancorossi

Tanto rammarico, ma anche la consapevolezza che la condizione della squadra è ottimale. Il punto realizzato al “Garilli” con la Pro Vercelli non è veritiero: il Piacenza calcio di Scazzola avrebbe meritato la vittoria sia per la mole di gioco messa in campo, sia per le tante occasioni costruite. Ora ci sono altri 6 punti in palio, che potrebbero risultare determinanti nella corsa ai playoff. Si comincia mercoledì pomeriggio, ore 18:00 nella trasferta di Renate.

Ascolta RENATE – PIACENZA CALCIO su RADIO SOUND con la radiocronaca di AMORINI

Renate, una big in difficoltà

Una partita complicata attende i biancorossi che al “Meda” se la vedranno con la terza forza del campionato. I nerazzurri di Roberto Cevoli stanno però vivendo un momento di flessione: basti pensare che nel 2022 hanno vinto solo 4 partite e nelle ultime 5 gare hanno incamerato solamente 6 punti, media ben diversa da quella di inizio campionato. Dopo aver battuto con personalità la Triestina, nell’ultimo turno le Pantere si sono inceppate con il Legnago penultimo in classifica, che ha strappato un clamoroso 1-1.

Chiaramente stiamo comunque parlando di una squadra che vanta il miglior attacco del campionato: 51 reti in 31 partite e Maistrello che ha solamente un gol in meno in classifica del capocannoniere del girone Galuppini. Con 13 centri è lui il miglior realizzatore della squadra ed il nemico numero uno della difesa piacentina.

Le parole di Scazzola, allenatore dei biancorossi

“Suljic e Bobb sono squalificati, mentre Castiglia lo valutiamo oggi e domattina, ieri non si è allenato, ma sinceramente non saprei dirvi se ci sarà o no, anche Dubickas domenica non doveva esserci ma poi ha stretto i denti e un pezzo di partita è riuscito a farla. Dobbiamo anche valutare le condizioni di Cesarini che ha accusato qualche problema e dobbiamo tenere in mente che si rigioca domenica col Fiorenzuola”.

La probabile formazione del Piacenza calcio

Piacenza (4-3-2-1): Tintori; Parisi, Marchi, Nava, Giordano; Munari, Marino, Castiglia; Gonzi, Cesarini; Rabbi.

Il turno di campionato

Mercoledì 16 marzo, ore 14:30

Padova-Mantova

Mercoledì 16 marzo, ore 18:00

Fiorenzuola-Pro Patria

Lecco-Juventus U23

Pro Vercelli-Albinoleffe

Renate-Piacenza

Seregno-Legnago

Sudtirol-Pro Sesto

Trento-Virtus Verona

Giovedì 17 marzo, ore 14:30

Triestina-Pergolettese

Giovedì 17 marzo, ore 18:00

Giana Erminio-Feralpisalò