Focus sugli ex libris della Passerini Landi il 24 novembre al PalabancaEventi

Nuovo appuntamento con la stagione culturale della Banca di Piacenza lunedì 24 novembre, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, con i riflettori puntati sugli ex libris (quelle etichette, solitamente ornate da un motto o da uno stemma, che si applicano su un libro per indicarne il proprietario) delle collezioni della Biblioteca Passerini Landi. Ne parleranno Paolo Rovegno, incisore e collezionista, Graziano Villaggi, direttore della Passerini Landi, Daniela Morsia, conservatore dei Fondi Antichi della stessa Biblioteca.



L’occasione dell’incontro, la mostra che s’inaugurerà il 6 dicembre prossimo nella sede di via Carducci sulla donazione di più di 3.500 ex libris fatta da Paolo Rovegno (un appassionato cremonese, ora residente a Piacenza, che ha già donato migliaia di pezzi della sua collezione al museo della città del Torrazzo) alla Passerini Landi. Sono in molti casi dei veri e propri elementi di piccola grafica d’arte, con matrice in rame e fatti artigianalmente. La mostra durerà fino al 7 febbraio del 2026 e ogni 15-20 giorni esporrà pezzi diversi. Una parte delle opere donate sono state raccolte in un catalogo (ed. Tipleco) grazie al sostegno della Banca di Piacenza.



Questa donazione ha offerto anche lo spunto per avviare uno studio sugli ex libris in possesso della Passerini Landi, sia quelli istituzionali riferiti alla storia della Biblioteca, sia quelli donati nel tempo da diverse persone. Uno studio che verrà illustrato per la prima volta proprio durante l’incontro al PalabancaEventi.



Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

