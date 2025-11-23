Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio ritorna al successo, sconfitta Cesena al quinto set

Lo scontro salvezza contro Cesena sorride ai colori gialloblù piacentini, che tornano a splendere dopo cinque ko consecutivi superando l’ostica formazione romagnola.
Un successo prezioso, che dà respiro alla classifica e morale al gruppo dopo cinque ko consecutivi, in vista dei prossimi scontri diretti per la salvezza. Il primo sarà sabato 29 novembre a Modena contro la Moma Anderlini, giovane team sconfitto da Bologna nell’ultimo turno e avanti di due punti sulle gialloblù.
Pallavolo San Giorgio – Elettromeccanica Angelini Cesena 3-2
(21-25, 25-12, 25-15, 16-25, 16-14)
Pallavolo San Giorgio: Sesenna 4, They 19, Cornelli, Caviati, Bassi 13, Gilioli 10, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli 12, Cossali, Bresciani 5, Martinelli 20, L. Galelli (L). All. Capra.
Elettromeccanica Angelini Cesena: Parise 12, Ioli (L2), Gregori (L1), Cangini 2, Oke 7, Lupoli, Menini 1, Pasini 11, Guardigli 3, Benazzi 28, Caniato 7, Signorini, Casalini. All. Lucchi.
Classifica
Ravenna 20 punti; Bologna 18; Ripalta Cremasca 15; Osgb Campagnola, Valdarno, Fantini Folcieri Ostiano 14; Montesport, Riccione 8; Forlì, Moma Anderlini, Centro Volley Reggiano 7; San Giorgio 5; Cesena 4; Pall. Scandicci 3.