Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio ritorna al successo, sconfitta Cesena al quinto set

Lo scontro salvezza contro Cesena sorride ai colori gialloblù piacentini, che tornano a splendere dopo cinque ko consecutivi superando l’ostica formazione romagnola.

Un successo prezioso, che dà respiro alla classifica e morale al gruppo dopo cinque ko consecutivi, in vista dei prossimi scontri diretti per la salvezza. Il primo sarà sabato 29 novembre a Modena contro la Moma Anderlini, giovane team sconfitto da Bologna nell’ultimo turno e avanti di due punti sulle gialloblù.

Pallavolo San Giorgio – Elettromeccanica Angelini Cesena 3-2

(21-25, 25-12, 25-15, 16-25, 16-14)

Pallavolo San Giorgio: Sesenna 4, They 19, Cornelli, Caviati, Bassi 13, Gilioli 10, G. Galelli (L), Lunardini, Tonini, Pratissoli 12, Cossali, Bresciani 5, Martinelli 20, L. Galelli (L). All. Capra.

Elettromeccanica Angelini Cesena: Parise 12, Ioli (L2), Gregori (L1), Cangini 2, Oke 7, Lupoli, Menini 1, Pasini 11, Guardigli 3, Benazzi 28, Caniato 7, Signorini, Casalini. All. Lucchi.

Classifica

Ravenna 20 punti; Bologna 18; Ripalta Cremasca 15; Osgb Campagnola, Valdarno, Fantini Folcieri Ostiano 14; Montesport, Riccione 8; Forlì, Moma Anderlini, Centro Volley Reggiano 7; San Giorgio 5; Cesena 4; Pall. Scandicci 3.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy