Pnrr, Foti: “A Cortemaggiore 3,6 milioni di euro per il nuovo polo dell’infanzia”

“Il nuovo Polo per l’infanzia Don Milani rappresenta un investimento importante per Cortemaggiore e per le famiglie del territorio. Una struttura moderna, funzionale, sicura e accogliente, che riunisce scuola dell’infanzia e servizio di asilo nido e offre ambienti progettati per accompagnare i bambini nella loro crescita. È il risultato di un investimento significativo che il PNRR ha reso possibile e che lascia sul territorio un’opera destinata a durare nel tempo”.

Così il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenuto all’inaugurazione del nuovo Polo per l’infanzia “Don Milani” di Cortemaggiore, in provincia di Piacenza.

LA NOTA DI TOMMASO FOTI

“Il nuovo Polo, realizzato dal Comune in via Firenze, ha un valore complessivo di circa 4,1 milioni di euro, di cui circa 3,6 milioni di risorse PNRR” spiega il Ministro.

“Questo intervento si inserisce nell’investimento del Governo Meloni sui servizi per la prima infanzia, che attraverso il PNRR ha messo a disposizione 3,8 miliardi di euro e ha raggiunto l’obiettivo di circa 150 mila nuovi posti. Un risultato importante che rafforza l’offerta educativa e conferma la capacità del Piano di tradurre le risorse in opere e servizi a beneficio dei territori”, conclude Foti.

Gli altri interventi a Cortemaggiore

Il Comune di Cortemaggiore è soggetto attuatore di 5 progetti PNRR conclusi, per circa 3,8 milioni di euro di finanziamenti PNRR e un investimento complessivo di circa 4,3 milioni di euro. Oltre al nuovo Polo Don Milani, il Comune ha concluso quattro progetti di digitalizzazione della Pubblica amministrazione.

Nel territorio della provincia di Piacenza, risultano attivi 3.959 progetti, con circa 570 milioni di euro di risorse PNRR, a fronte di un finanziamento complessivo di circa 770 milioni di euro. Sono 3.919 i progetti conclusi, mentre 40 sono in fase di esecuzione o conclusione. I pagamenti complessivi registrati sul territorio ammontano a circa 400 milioni di euro, con un avanzamento della spesa PNRR pari al 70%.