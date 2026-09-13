Franzini dopo Piacenza – Virtus Verona 0-1: “La squadra non ha giocato come mi aspettavo. Il rigore poteva cambiare la partita” AUDIO

13 Settembre 2026 Andrea Crosali Calcio, Piacenza calcio, Sport

L’intervista ESCLUSIVA di RADIO SOUND all’allenatore del Piacenza dopo la deludente sconfitta dei biancorossi in casa contro la Virtus Verona

La partita

Piacenza – Virtus Verona 0-1, i biancorossi cadono con una prestazione insufficiente

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