Nibbiano – Fiorenzuola 1-0, Grasso decide il derby. Ravanetti (FIO): “Partenza difficile ma ci portiamo a casa l’atteggiamento di oggi”; Rastelli (NIB): “Sappiamo di avere una squadra importante. Nella ripresa abbiamo dimostrato di saper soffrire” AUDIO

Il Nibbiano e Valtidone è a punteggio pieno nel campionato di serie D con 2 vittorie in altrettante partite. Gli uomini di Rastelli vincono di misura il derby con il Fiorenzuola a Borgonovo. Le squadre, schierate a specchio con il 3-5-2 si affrontano nel contesto di un’ottima cornice di pubblico. Il Nibbiano fa la partita e trova meritatamente il vantaggio al 40′: Spaviero stava per concludere a rete e viene messo a terra irregolarmente. Dal dischetto Grasso spiazza Libertazzi e sigla il terzo gol in quattro partite ufficiali con questa maglia. Il Fiorenzuola, che pochi giorni fa ha esonerato Araldi dopo il secco 0-3 all’esordio con lo Scanzorosciate, tenta di reagire nella ripresa, senza però riuscire ad impattare. Per il nuovo tecnico Villa qualche segnale positivo, ma anche tanto lavoro da fare.

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La cronaca del match

Primo Tempo

Le Formazioni

Nibbiano 3-5-2: Guerci, Boccenti, Alcibiade, Tambussi, Autiero, Panigada, Filicciotto, Boschetti, Castegnaro, Grasso, Spaviero. All. Luca Rastelli

Fiorenzuola 3-5-2: Libertazzi, Agnelli, Fontana, Marcaletti, Agogliati, Cazzaniga, La Vigna, Bertelli, Ferretti, Formato e Gallo. All Villa

Formazioni entrambe con il 3-5-2.

12′ Grasso rimane a terra, ma riesce a rientrare in campo poco dopo.

Punizione pericolosa per il Nibbiano dall’out di destra. Dagli sviluppi Spaviero spaventa Libertazzi che si rifugia in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi, ma ora il Fiorenzuola è tutto schiacciato nella propria metacampo.

28′ Cross di Filicciotto sulla destra, l’azione sfuma ma ora il Nibbiano fa quello che vuole in campo.

Prima occasione per il Fiorenzuola: Gallo scarica su La Vigna, ma la conclusione di quest’ultimo viene deviata in corner.

40′ Calcio di rigore per il Nibbiano! Spaviero stava per concludere a rete e viene interrotto fallosamente. Grasso dal dischetto spiazza Libertazzi: Nibbiano – Fiorenzuola 1-0

Fine primo tempo.

Seconto tempo

Inizia la ripresa

52′ Cross di Marcaletti, Bertelli non arriva per pochissimo…

54′ Tambussi da ottima posizione di testa poteva insaccare, ma manca l’appuntamento con il pallone per pochissimo.

Panigada non riesce a calciare con potenza verso la porta, era in ottima posizione.

Lancellotti prende il posto di Spaviero

79′ Occasione gigantesca per Grasso, che scambia con un compagno poi non trova incredibilmente la porta

Angolo battuto da La Vigna, il pallone attraversa tutta l’area di rigore.

Cazzaniga ci prova con il destro, ma c’è il muro difensivo del Nibbiano.

Finisce qui il Nibbiano vince il derby a Borgonovo e supera di misura il Fiorenzuola