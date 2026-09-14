Scacchi, oltre cento giocatori a Palazzo Gotico per il quarto Semilampo Internazionale “Città di Piacenza”

Palazzo Gotico si trasforma nel cuore degli scacchi con il 4° Semilampo Internazionale “Città di Piacenza”, il torneo organizzato dallo Scacchi Club Piacenza che sta richiamando in città oltre cento partecipanti.

La manifestazione è in corso nella suggestiva cornice di Palazzo Gotico, dove scacchisti di diverse provenienze si stanno confrontando davanti alle scacchiere in una giornata interamente dedicata a una delle discipline più antiche e affascinanti.

Sono oltre cento i partecipanti all’edizione di quest’anno, un dato che conferma la capacità del torneo piacentino di richiamare un numero importante di appassionati e giocatori.

Giunto alla sua quarta edizione, il Semilampo Internazionale “Città di Piacenza” rappresenta ormai un appuntamento per il movimento scacchistico locale e un’occasione per portare nel cuore della città giocatori e appassionati.

A fare da scenario alle sfide è uno dei luoghi simbolo di Piacenza: i partecipanti si affrontano infatti all’interno di Palazzo Gotico, trasformato per l’occasione in una grande sala da gioco.

L’organizzazione è curata dallo Scacchi Club Piacenza, impegnato nella promozione e nella diffusione della disciplina sul territorio.

Una giornata di concentrazione, strategia e competizione, con oltre cento giocatori chiamati a decidere sulla scacchiera chi si aggiudicherà il 4° Semilampo Internazionale “Città di Piacenza”.