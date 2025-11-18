Francesco Brianzi è il nuovo presidente dell’associazione GA/ER, Giovani Artisti Emilia Romagna

L’assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi è stato nominato presidente dell’Associazione GA/ER – Giovani Artisti Emilia Romagna, succedendo a Beatrice Aimi, assessora del Comune di Parma. La nomina è avvenuta oggi proprio a Parma, nel corso dell’Assemblea dei Soci cui hanno preso parte i rappresentanti dei Comuni capoluogo di provincia della regione: Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. Con lui nel Consiglio Direttivo, l’assessora del Comune di Cesena Giorgia Macrelli con funzioni di vicepresidente e l’assessora del Comune di Rimini Francesca Mattei con funzioni di Tesoriera.
Una rete regionale
Fondata nel 2009, GA/ER è una rete regionale che promuove progetti di produzione, formazione, promozione e mobilità nazionale e internazionale dedicati alle giovani artiste e ai giovani artisti dell’Emilia-Romagna. Grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, l’associazione coordina azioni condivise tra enti locali, istituzioni culturali e realtà del terzo settore, consolidando la propria funzione di piattaforma di riferimento per la creatività giovanile e le arti contemporanee.
Sottolinea il neo presidente Francesco Brianzi: «GA/ER è una rete che ha dimostrato negli anni di saper crescere insieme ai territori e ai loro giovani talenti. In questo nuovo mandato vogliamo rafforzarne la dimensione regionale ed europea, consolidare la governance, ampliare le collaborazioni e rendere ancora più accessibili strumenti, servizi e opportunità per le ragazze e i ragazzi che producono cultura in Emilia Romagna. Il nostro impegno sarà costruire una comunità culturale e creativa riconoscibile, in grado di innovare, formare e aprire nuovi spazi di partecipazione e professione.»
«Il lavoro dei prossimi anni – aggiungono Giorgia Macrelli e Francesca Mattei, vicepresidente e tesoriera GA/ER – sarà orientato a una rete più solida, inclusiva e capace di generare occasioni concrete per chi fa arte oggi. Puntiamo su formazione, mobilità, progetti condivisi e un sistema di comunicazione che renda visibili i percorsi e le storie dei giovani creativi della regione. GA/ER continuerà a essere un luogo di confronto, di coprogettazione e di crescita, dove le città collaborano per costruire un ecosistema culturale realmente regionale».
Francesco Brianzi
Classe 1996, musicista, compositore e dottorando al Conservatorio di Brescia, Francesco Brianzi dal 2022 è assessore del Comune di Piacenza con deleghe a Politiche giovanili, Università e Ricerca, Next Generation EU, Agenda 2030, Progetti europei, Formazione professionale. In questo ruolo ha istituito il Settore Piacenza 2030 (Piacenza Giovani, Europa e Fundraising), che coordina e monitora più di 40 tra progetti PNRR e ATUSS, ha promosso la firma del Protocollo “Piacenza Città delle Università”, ricerche sulla condizione giovanile e sul lavoro a Piacenza, lo sviluppo ed il rilancio di nuovi spazi, servizi e contesti per i giovani, da Too (ex Spazio 2) al Festival Tendenze.
Con i bandi “Giovane Città Futura” e “UAU PC!” ha dato impulso a progettualità under 35 e street art, portando Piacenza a ricevere riconoscimenti da Asvis, ANCI, Future4Cities, CityVision. Già vicepresidente GA/ER e Board Member del Tecnopolo LEAP e MUSP, di PoliPiacenza e ITS Logistica, partecipa a reti nazionali e internazionali come lo Y7 per G7 Italia.